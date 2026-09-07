Tra i casino non AAMS sicuri che abbiamo analizzato, i metodi di pagamento coprono un arco molto più ampio rispetto ai siti con concessione ADM: carte tradizionali, e-wallet, criptovalute e prepagate convivono sullo stesso conto. Il criterio che separa un operatore mediocre da uno affidabile non è il numero di metodi disponibili, ma la velocità di evasione dei prelievi e la chiarezza dei limiti minimi.

Carte di credito e debito

Visa e Mastercard sono accettate in deposito e prelievo su quasi tutti i brand del confronto: BetRepublic, Casea, LuckNation, Lanista, Pribet, Winnita, Slimking, Slotrave e Westace le supportano entrambe. PostePay è disponibile su Pribet e Winnita, ed è il dato più rilevante per chi cerca un metodo italiano familiare senza aprire conti aggiuntivi. Apple Pay compare tra i metodi di Winnita e Slotrave, utile per chi gestisce i depositi da smartphone. I prelievi su carta richiedono in genere 3-5 giorni lavorativi, con Slotrave che dichiara fino a 24 ore a KYC completato.

E-wallet

Skrill e Neteller sono i riferimenti del segmento: li trovi in deposito e prelievo su LuckNation, Lanista, Slimking, Slotrave e Westace. Pribet accetta entrambi solo in prelievo. Revolut è presente su BetRepublic, Casea, LuckNation, Slimking, Slotrave e Westace. MiFinity copre BetRepublic, LuckNation e Slotrave. I tempi dichiarati per gli e-wallet vanno da 1 ora (Slotrave) a 24 ore, con la verifica KYC come unica variabile che può allungare i tempi alla prima richiesta.

Criptovalute

Per i casinò non AAMS affidabili con focus crypto, Casea e LuckNation offrono il catalogo più ampio: BTC, ETH, LTC, USDT e USDC in deposito e prelievo. Westace aggiunge BNB, ADA, XRP e TRX. Slotrave include anche DOGE e XRP. I prelievi in crypto vengono evasi nello stesso giorno su LuckNation, entro 10-60 minuti su Casea. BetRepublic e Lanista supportano BTC, ETH e USDT senza specificare le singole altcoin.

Carte prepagate

Paysafecard è accettata in deposito su BetRepublic, Casea, LuckNation, Pribet, Slimking, Slotrave e Westace. Non è disponibile come metodo di prelievo su nessuno di questi siti: chi deposita con Paysafecard deve registrare un metodo alternativo, come un e-wallet o una carta, prima di richiedere il primo pagamento.

Bonifico bancario

Il bonifico è presente su Slimking e Westace tra i metodi espliciti. I tempi dichiarati vanno da 3 a 7 giorni lavorativi secondo i dati di LuckNation, e da 2 a 5 giorni per Casea. Resta il canale più lento del confronto, adatto a importi alti dove la velocità è meno prioritaria della tracciabilità.

Metodo Tempo di deposito Tempo di prelievo Deposito minimo Visa / Mastercard Immediato 1-5 giorni lavorativi €10 PostePay Immediato Non disponibile €10 Apple Pay Immediato Fino a 24h (Slotrave) €10 Skrill / Neteller Immediato 1-24 ore €10 Revolut Immediato 1-24 ore €10 Criptovalute (BTC, ETH, USDT) 10-30 minuti Stesso giorno / 10-60 min €10 Paysafecard Immediato Solo deposito €10 Bonifico bancario 1-2 giorni lavorativi 2-7 giorni lavorativi €10

Il percorso più rapido per un prelievo tra i siti di questo confronto passa dalle criptovalute: Casea e LuckNation evadono i pagamenti in crypto nello stesso giorno, spesso entro un'ora. Chi preferisce i metodi fiat trova in Skrill e Neteller la soluzione più vicina, con tempi tra 1 e 24 ore a KYC già completato.